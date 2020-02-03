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Что нельзя делать перед свадьбой

03.02.2020

Свадьба ‒ один из самых главных дней в жизни каждого человека. Подготовка к такому важному событию порой отбирает очень много сил. Невеста и жених стараются сделать все по правилам, чтобы их будущая семейная жизнь была счастливой. Однако есть вещи, которые категорически нельзя делать перед свадьбой. Какие? Читайте в нашем материале. 

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приметы

Что нельзя делать перед свадьбой

  • На свадьбу нельзя приглашать четное количество гостей.
  • На туфлях невесты не должно быть шнурков.
  • Наряд невесты должен быть сдельным. Только платье. Если же невеста выбирает корсет и юбку, то ее семейная жизнь с мужем может быть раздельной и неудачной. 
  • Жених не должен видеть свадебное платье невесты до свадьбы. Это к разлуке. 
  • Невеста не должна видеть жениха перед свадьбой. Это к разлуке. 
  • Нельзя проводить уборку и мыть пол в доме, из которого только что уехала невеста. Так она очень скоро вернется в отчий дом.
  • Нельзя покупать обручальные кольца с камнями. Они должны быть гладкими, тогда и семейная жизнь будет гладкой. 
  • Свадьба не должна быть 13 числа. 

приметы

Что нельзя делать молодым в день свадьбы

  • Нельзя надевать жемчуг на свадьбу – это к слезам.
  • Нельзя надевать свадебное платье через ноги. Только через голову.
  • Нельзя, чтобы в день свадьбы между женихом и невестой кто-то проходил. Иначе между молодыми могут возникнуть ссоры или измена. 
  • Невеста не должна в одиночку переступать порог нового дома. Муж должен перенести ее через порог на руках.
  • Молодые не должны фотографироваться порознь. Иначе их семейная жизнь будет короткой.
  • Невеста и жених не должны есть с одной ложки, иначе их жизнь будет наполнена ссорами и разочарованием.
  • На свадьбе невеста и жених должны весь вечер танцевать друг с другом. И лишь пару танцев можно станцевать с родителями, которые в конце должны свести их друг с другом. С гостями танцевать нельзя, иначе быть скорому разводу.
  • Нельзя давать мерять обручальные кольца другим людям. Это к расставанию.
  • После того, как супруги обменялись кольцами, невеста не должна брать пустую коробочку. Ее нужно отдать присутствующей на свадьбе молодой девушке. Та, которая возьмет коробочку из-под обручальных колец, выйдет замуж следующей.

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