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Что нельзя выбрасывать из дома

31.01.2020

Чтобы не захламлять жилище, многие люди стараются не хранить дома лишних вещей. За ненадобностью мы часто выбрасываем то, чем не пользуемся. Однако есть перечень вещей, которые категорически нельзя выбрасывать, чтобы не навлечь на себя беду. Какие? Читайте в нашем материале.

приметы

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Хлеб

Хлеб издревле считается символом достатка и благополучия семьи. К тому же мы все хорошо помним историю и знаем, что хлеб ‒ источник жизни. Это что-то святое, то, к чему нужно проявлять уважение и почтение. Поэтому, чтобы не навлечь беду в свой дом, хлеб категорически нельзя выбрасывать. Если он зачерствел, отдайте его птицам. Только не выбрасывайте в мусорное ведро. 

приметы

Иконы и Библия

Иконы и Библию наши предки передавали из поколения в поколение. Они хранят в себе много положительной энергии, ведь если икона старинная, представьте, сколько людей молились перед ней. Так что даже если вы не верите в Бога и считаете эту вещь абсолютно бесполезной, не стоит ее выбрасывать. Отдайте в церковь. Там уж точно найдут ей применение. 

приметы

Свадебное платье и фата

Свадебное платье и фату следует хранить дома. Так вы сможете сохранить ваш брак долгим и счастливым. К слову, некоторые приметы гласят о том, что свадебное платье нельзя передавать родственникам, так вы сможете распрощаться со своим счастьем. 

приметы

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Часы

Рабочие часы выбрасывать запрещено. Так вы прощаетесь со своим временем. Также это может привести к разладу в семье и крупным ссорам. Если же есть надобность выбросить часы, разберите их на мелкие детали, вынесите к мусорке и произнесите следующую фразу: «Спасибо, что хорошо служили. Отпускаю на покой, чтобы других хозяев не знали».

приметы

Фотографии близких

Фотографии близких, родственников и друзей выбрасывать нельзя. Считается, что любая фотография имеет собственную энергетику. Выкинуть фото — нарушить связь между вами, накликать беду, болезнь или черную полосу в жизни. Даже если вы не общаетесь с человеком, но у вас есть совместные фото, не выбрасывайте, не рвите и не сжигайте фото. Просто спрячьте их. 

приметы

Волосы и ногти

Каждый из нас знает, что волосы и ногти нельзя выбрасывать на мусорку. Это связано с тем, что ваши враги могут использовать их против вас, например, в магических ритуалах. Ведь волосы и ногти ‒ частичка человека, а значит, они идеально подойдут для порчи. Так а что же с ними делать? Просто сожгите их.

приметы

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Кошелек

Кошелек ‒ символ вашего финансового благополучия. Выбросив его, вы рискуете потерять много денег. Если же ваш кошелек износился, купите новый, но старый носите пару дней с собой, а затем оставьте его на неделю дома, положив внутрь одну крупную купюру. Затем переложите крупную купюру из старого кошелька в новый. Только после этого вы можете, не боясь, выбросить его. 

приметы

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