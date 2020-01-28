Талисманы на удачу

Удача ‒ штука переменчивая. Сегодня она рядом с вами, а завтра ее и след простыл. Но как сделать так, чтобы удача сопутствовала всегда и во всем? В этом помогут талисманы! Читайте в нашем материале о самых сильных талисманах, которые помогут привлечь удачу в вашу жизнь.

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Подкова

Один из самых популярных и самых древних талисманов, который принесет удачу своему владельцу. Однако для того, чтобы талисман подействовал, в идеале его нужно найти, а не купить на рынке или сувенирном магазине. Кстати, удачливым становится не только дом, в котором есть такой талисман, но и человек, нашедший его.

Булавка

Этот маленький предмет принесет очень много удачи и убережет от завистливого взгляда. Однако, прежде чем приколоть булавку, ее нужно прокалить на огне в течение семи минут, затем три раза проколоть новую восковую церковную свечу. Затем булавку следует положить на ровную поверхность, сверху насыпать три щепотки муки, три щепотки соли и три щепотки красного перца и оставить на ночь.

Также следует помнить, что не на любую вещь можно приколоть булавку. Например, девушкам нельзя цеплять булавку на брюки. И нужно следить, чтобы она была скрыта от посторонних глаз.

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Статуэтка слона

Этот талисман удачи пришел к нам из Индии и Китая. Считается, что он помогает добиться гармонии и направить жизненную энергию в нужное русло. Такая фигурка принесет в дом счастье, удачу, любовь, гармонию и финансовое процветание.

Жаба трехлапая

Трехлапая жаба ‒ очень мощный и, главное, универсальный талисман. Такую жабу можно поставить на стол слева или справа от входной двери. Идеальное место ‒ в коридоре или прихожей.

Долларовое дерево

Долларовое дерево ‒ талисман для финансового благополучия семьи. Чтобы улучшить его действие, нужно положить под горшок или в землю монетки или бумажные банкноты. Ставить его нужно в центре квартиры или дома.

Лучший талисман для привлечения денег ‒ кошелек, ведь это самое популярное место для их хранения. Важную роль играет цвет. Кошелек должен быть красный. Однако, для того, чтобы привлечь еще больше денег, банкноты должны лежать аккуратно и по порядку от меньшей купюры к самой большой. К слову, кошелек должен быть один. Не стоит их коллекционировать, иначе Удача может запутаться. После того, как кошелек утратит свой внешний вид, нужно купить новый, и только потом выбросить старый.

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Помните, любой талисман действует в течение девяти лет. Затем его следует заменить!

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