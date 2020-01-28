А вы верите в приметы? Знаете, сколько существует различных поверий и примет, связанных с обувью? Очень много! Читайте в нашем материале подборку самых правдивых и интересных примет про обувь. И пусть ваши ноги никогда не намокнут, а каблуки не сломаются!

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Приметы про обувь, которые принесут радость и удачу

Перепутали свою обувь с чужой ‒ к интересному знакомству или сюрпризу.

Завязался шнурок в узел ‒ ждите удачу. Чтобы удача пришла быстрее, постарайтесь проходить с узелком день.

Пятак в обуви под левой пяткой ‒ к легкому решению сложных вопросов или неожиданной удаче.

Обувь с закрытым носком у невесты ‒ к женскому счастью.

Споткнуться и не повредить обувь на правой ноге ‒ к счастье, на левой ‒ новое знакомство.

Найти обувь ‒ ждите повышения.

Потерять обувь ‒ избавление от ненужных связей и знакомств. Если обувь потеряли в дороге ‒ ждите позитивных перемен.

Кот пометил сапог ‒ ждите дальних родственников в гости.

Каблук застрял ‒ ждите неожиданную радость.

Подвернуть ногу в новом ботинке ‒ к неожиданностям.

Вступить в экскременты ‒ к деньгам.

Постоянно рвутся шнурки на ботинках ‒ ждите успеха в мелких авантюрах.

Плохие приметы про обувь

Башмаки на столе ‒ к ссоре с близкими.

Получить тапочки в подарок ‒ к крупной ссоре с тем человеком, кому вы их подарили.

Скрипит обувь ‒ кто-то на вас сильно обиделся. Извинитесь.

Дырявая обувь в шкафу ‒ к неприятным ситуациям, болезням.

Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.

Перепутали левый с правым ‒ к сплетням и неприятностям.

Чужой человек моет вашу обувь ‒ ждите проблем в личной жизни.

Сломать каблук ‒ к несчастью.

Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.

Неправильно поставить обувь (перепутать ботинки) ‒ к болезни.

Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.

Если наступили на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.

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