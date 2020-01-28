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Приметы про обувь
А вы верите в приметы? Знаете, сколько существует различных поверий и примет, связанных с обувью? Очень много! Читайте в нашем материале подборку самых правдивых и интересных примет про обувь. И пусть ваши ноги никогда не намокнут, а каблуки не сломаются!
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Приметы про обувь, которые принесут радость и удачу
- Перепутали свою обувь с чужой ‒ к интересному знакомству или сюрпризу.
- Завязался шнурок в узел ‒ ждите удачу. Чтобы удача пришла быстрее, постарайтесь проходить с узелком день.
- Пятак в обуви под левой пяткой ‒ к легкому решению сложных вопросов или неожиданной удаче.
- Обувь с закрытым носком у невесты ‒ к женскому счастью.
- Споткнуться и не повредить обувь на правой ноге ‒ к счастье, на левой ‒ новое знакомство.
- Найти обувь ‒ ждите повышения.
- Потерять обувь ‒ избавление от ненужных связей и знакомств. Если обувь потеряли в дороге ‒ ждите позитивных перемен.
- Кот пометил сапог ‒ ждите дальних родственников в гости.
- Каблук застрял ‒ ждите неожиданную радость.
- Подвернуть ногу в новом ботинке ‒ к неожиданностям.
- Вступить в экскременты ‒ к деньгам.
- Постоянно рвутся шнурки на ботинках ‒ ждите успеха в мелких авантюрах.
Плохие приметы про обувь
- Башмаки на столе ‒ к ссоре с близкими.
- Получить тапочки в подарок ‒ к крупной ссоре с тем человеком, кому вы их подарили.
- Скрипит обувь ‒ кто-то на вас сильно обиделся. Извинитесь.
- Дырявая обувь в шкафу ‒ к неприятным ситуациям, болезням.
- Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.
- Перепутали левый с правым ‒ к сплетням и неприятностям.
- Чужой человек моет вашу обувь ‒ ждите проблем в личной жизни.
- Сломать каблук ‒ к несчастью.
- Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.
- Неправильно поставить обувь (перепутать ботинки) ‒ к болезни.
- Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.
- Если наступили на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.
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