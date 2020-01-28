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Можно ли хранить дома засушенные цветы
Каждый из нас хотя бы раз в жизни оставлял дома букет засохших цветов. Особенно этим страдают девушки, которые пытаются сохранить память о, например, первом свидании со своим молодым человеком. Но можно ли хранить в доме засохшие цветы? Об этом читайте в нашем материале.
Почему нельзя хранить дома засохшие цветы
Если верить народным приметам, то в доме категорически нельзя хранить засохшие цветы. Это может привести к потери молодости и силы. Считается, как цветы теряют свою красоту по мере увядания, так и их владелец может потерять свои жизненные силы, заболеть и накликать на себя беду. Именно поэтому засохшие цветы нельзя оставлять в вазе. К тому же вода с сухими цветами начинает загнивать, распространяя неприятный запах. Да и сами цветы начинают гнить, а это провоцирует появление множества бактерий, что негативно сказывается на здоровье.
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Если верить народным приметам, засушенные цветы в доме могут:
- притягивать несчастье
- навлекать смерть
- привести к потере близкого человека
- быть причиной финансовых потерь
- навлечь утрату семейного благополучия
- привести к развитию болезней
Какие цветы можно засушивать
Однако есть некоторые цветы, которые абсолютно спокойно можно хранить дома в засушенном виде. Это лекарственные растения. Они не причинят несчастья своему владельцу. Это такие цветы:
- лаванда
- ромашка
- мята
- пижма
- чабрец
- полынь
- душица.
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